В Краснодаре на фестивале #ВместеЯрче собрали на утилизацию 253 кг батареек

Всероссийский фестиваль энергосбережения прошел 15 сентября.

Краснодарский край присоединился к нему в третий раз.

Пальчиковые батарейки способны загрязнить почву тяжелыми металлами. На фестивале собрали 253 кг, такое количество может воздействовать на 23 га земли — полноценное сельскохозяйственное поле. На утилизацию отправили и 1 тыс. 487 содержащих ртуть ламп, в том числе и энергосберегающих. Если одна такая лампа разобьется, ядовитые пары распространятся на 300 куб. м.

Накопились у жителей краевой столицы и просроченные лекарства — 50 кг. Если отвезти их на обычный полигон для отходов, таблетки загрязнят окружающую среду хлоридами, сульфатами и патогенными микроорганизмами. Они опасны и для человека.

На переработку также пошли 69 кг пластмассы. На ее распад природе пришлось бы потратить столетия. Кроме того, пластик токсичен при гниении.

Весь этот мусор утилизируют на специальной площадке.

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