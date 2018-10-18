В Краснодаре на форуме «Дело за малым» началась Международная выставка франшиз

В первый рабочий день форума малого и среднего предпринимательства состоялось более 30 деловых мероприятий различного формата.

Программа включала круглые столы, лекции, панельные сессии, бизнес-игры и семинары.

Одним из мероприятий форума стала Международная выставка франшиз Krasnodar Franchise Expo. Экспозиция собрала более 30 компаний в разнообразных сегментах бизнеса, среди которых HoReCa, fashion-индустрия, медицинские услуги и ритейл. Посетители выставки могут напрямую пообщаться с представителями франчайзеров, обсудить условия сотрудничества и развития предпринимательства.

«Многие компании используют подобные мероприятия для расширения присутствия торговой марки на рынке. На выставке можно не только презентовать свой бизнес, но и наладить прямой контакт с потенциальными клиентами и партнерами из регионов», — отметили организаторы.

В рамках деловой программы форума состоялся круглый стол на тему «Мой бизнес парк»: новый формат ведения бизнеса в промышленности Краснодарского края». Организатором выступил департамент промышленной политики Краснодарского края.

Встреча была посвящена актуальному вопросу размещения промышленных производств субъектов малого и среднего предпринимательства на территории края, а также созданию максимально благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в регионе.

Форум продолжит работу 19 октября, в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг». Гости и участники смогут посетить такие лекции, как «Развитие электронных торговых систем в России и за рубежом», «Инновации в бизнесе», «Цифра в принятии решений», «Тренды развития цифровой экономики», «Основы управления репутацией компании и PR», панельные сессии «Новые производственные технологии», «Цифровое сельское хозяйство», «Цифровые сервисы для бизнеса» и другие, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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