В Краснодаре на Гидрострое построят детские сады и школу большой вместимости

Мэр города Евгений Первышов подписал постановление об утверждении проекта планировки территории, расположенной между проспектом Писателя Знаменского, улицами Валерия Гассия и Снесарева.

Согласно документу, в проектируемом районе будут возведены детские сады и школа большей вместимости.

Проектируемый земельный участок занимает площадь 19,46 га. Согласно изменениям, внесенным в проект планировки, количество мест в детских садах увеличится с 320 до 400. В ранее разработанном проекте было два дошкольных учреждения на 160 мест каждое, после корректировок — на 160 и 240 мест. Предусмотрено строительство более крупной школы на 1 тыс. 550 мест, ранее планировалось 1,1 тыс. мест. По проекту, в радиусе 800 м разместят многоярусные парковки, все дворовое пространство свяжут пешеходные аллеи, благоустроенные скверы и бульвары общего пользования.

Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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