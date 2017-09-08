В Краснодаре на Гидрострое запланировали строительство школы и двух детсадов

Публичные слушания по корректировке проекта планировки пройдут 28 сентября в здании администрации Карасунского округа.

Постановление о проведении соответствующих публичных слушаний подписал глава Краснодара Евгений Первышов. При утверждении корректировок проектирование социальных объектов начнется в 2018 году. Этим займется компания-застройщик ИСК «Наш город».

По данным городского департамента архитектуры и градостроительства, на участке между проспектом Писателя Знаменского, улицами Валерия Гассия и Снесарева вместе со строительством многоэтажного жилого комплекса, предусмотрено возведение школы на 1 тыс. 550 мест, двух детских садов на 160 и 240 мест, спортивного комплекса и многоярусных парковок. Запланировано озеленение территории и благоустройство набережной реки Кубань.

На этом участке ведется строительство микрорайона Почтовый, состоящего из многоквартирных жилых домов высотой от 5 до 21 этажей. В настоящее время возведено 16, идет строительство еще десяти домов. Проект планировки территории площадью 19,46 га был утвержден в 2012 году. После публичных слушаний в августе 2016 года утвердили увеличение этажности застройки жилых домов до 14-16 этажей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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