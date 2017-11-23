В Краснодаре на инвестфоруме расскажут, как бизнес-ангелу не превратиться в бизнес-дьявола

В краевой столице 28 ноября пройдет форум «Большие деньги для малого бизнеса».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ключевое событие форума — создание Клуба инвесторов. Директор Центра развития бизнеса Елена Крекнина сообщила, что впервые под этот проект объединяются ресурсы самых крупных бизнес-организаций края: ТПП, РПСС, «Деловой России», «Опоры России».

Среди многих тем, участники обсудят и инвестиционную ситуацию на Кубани: как бизнес-ангелу не превратиться в бизнес-дьявола и почему ростовщик не должен считать себя инвестором. Модератором выступит генеральный директор аудиторско-консалтинговой группы ЮИКЦ Владислав Варшавский.

Организаторы отмечают, что в Краснодарском крае сделано много для того, чтобы регион считался инвестиционно-привлекательным. Ежегодно в крае реализуют 60 крупных инвестпроектов. Стоимость трети из них — более 1 млрд рублей. Создана структура, профессионально работающая с привлечением инвестиций, но эти усилия направлены на крупные проекты. Малый бизнес оперирует другими цифрами. Зачастую предпринимателю нужно от 2-3 млн рублей, наиболее частый запрос — от 20 млн рублей, реже — от 60 млн и выше. У малых и средних предпринимателей нет залога, не всегда есть недвижимость, нередка проблемная кредитная история. Такие предприятия банкам не интересны. Собственники предприятий ищут частных инвесторов, однако связываются с ростовщиками и бизнес-ангелами, которых чаще называют бизнес-дьяволами. Участникам форума расскажут, как переломить ситуацию от займов денег в рост к активному инвестированию.

Предпринимателям покажут на примере новой программы «Бизнес-лаборатория», как правильно представлять проект инвестору и как готовить свой бизнес к инвестированию. Модератор программы — профессор, доктор экономический наук, научный консультант программы «Бизнес-лаборатория» Людмила Воронина. Другой вариант подготовки бизнеса к презентации перед инвестором — разбор практического кейса предпринимателя. Об этом расскажет руководитель программы ScaleUp Алина Лубардич.

На форуме объяснят про плюсы и минусы криптоэкономики. Мастер-класс проведет директор по развитию бизнеса стран СНГ в ИГ London Invest LP Елена Архипова. Директор «Британского академического центра» Екатерина Ласенкова проведет круглый стол, на котором рассмотрят, как выходить на иностранного инвестора.

Запланирована выставка оборудования для развития инновационных проектов. На форуме будет работать выставка инновационного оборудования Центра молодежного инновационного творчества Горячего Ключа, сообщает пресс-служба Центра развития бизнеса.

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