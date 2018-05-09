В Краснодаре на концерте в честь Дня Победы ожидают более 5 тыс. зрителей

Корреспондент «Кубань 24» вышла в прямой эфир с места проведения концерта — Театральной площади города.

«Мы находимся в самом сердце Кубани — Театральной площади Краснодара. До грандиозного концерта осталось всего ничего, его начало — в 20:30. Нас ожидает представление под названием «Помнит сердце, не забудет никогда!». Люди уже собираются на площади, им не мешает ни дождь, ни холод, идут семьями. Организаторы ожидают более 5 тыс. зрителей. Для них будут работать артисты творческого обьединения «Премьера». Прогоны прошли, и сейчас техники сцены настраивают световое и звуковое оборудование», — сообщила специальный корреспондент Инна Чайка.

Артисты уже готовятся к выходу, чтобы не отвлекать их, мы поговорили с ними заранее.

«Каждый артист благодарен всем участникам этой страшной войны, потому что это наша сегодняшняя жизнь, и мы с огромным сердцем вкладываем все свои силы в это празднование», — сказала режиссер-постановщик творческого объединения «Премьера» Жанна Пономарева.

Сколько времени ушло на репетиции и как долго артисты готовились к такому ответственному выступлению, рассказала начальник управления культуры Краснодара Ирина Лукинская.

«Это не просто важный процесс, это очень трепетный процесс. И поэтому репетиции проводились не только на сцене. Важную роль сыграли подготовка сценария, замысел, нахождение каких-то новых событийных фактов. Подготовка ко Дню Победы началась еще в прошлом году, когда закончился прошлый праздник. И сегодня со сцены будут звучать необыкновенные композиции, которые будут обращены не только к ветеранам, но и к молодому поколению», — пояснила она.

«Радовать зрителей на Театральной площади будут 1,5 часа. Завершатся выступления грандиозным праздничным фейерверком», — сказала Инна Чайка.

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