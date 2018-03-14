В Краснодаре на концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией выступит группа «Градусы»

Концерт и митинг состоятся на Пушкинской площади 18 марта.

Участие в праздничных мероприятиях примут представители краевых и городских общественных объединений, ветеранских и молодежных организаций. Активисты будут раздавать ленточки, флажки и шары цветов российского триколора.

На сцене выступят творческие коллективы Кубани и российская группа «Градусы». Завершится праздник в 22:00 фейерверком, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы мероприятия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией начнется в 20:00.

Президент Владимир Путин 18 марта 2014 года выступил с обращением к Федеральному Собранию РФ, в котором сообщил о предложениях парламентов Крыма и Севастополя присоединить полуостров к России. После этого был подписан «Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов».

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