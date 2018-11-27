В Краснодаре на Красноармейской произошел аварийный порыв тепломагистрали

Авария произошла около 12:00 27 ноября на участке между Карасунской и Чапаева. Там временно ограничили движение транспорта.

Над месте работают специалисты филиала «Краснодартеплоэнерго» АО «АТЭК».

«Порыв произошел на тепломагистрали диаметром 300 мм, в настоящее время специалисты теплоэнергетической компании проводят разрытие грунта для последующей замены аварийного участка. В работе задействовано три единицы техники и десять работников аварийной службы «АТЭК». На время устранения аварии водителям нужно выбирать альтернативные улицы для объезда места проведения работ», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Он добавил, что без теплоснабжения в настоящее время находятся девять многоквартирных домов. До момента устранения аварии на месте будут находиться сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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