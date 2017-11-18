В Краснодаре на летней кухне взорвался газ

Инцидент произошел 18 ноября в станице Елизаветинской.

«Сообщение о взрыве газа в нст «Речник» на улице Флотской поступило в 10:39. Сотрудники МЧС по прибытии установили, что произошел взрыв газового баллона в летней кухне с последующим горением. Площадь пожара составила 20 кв. м», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Возгорание локализовали в 11:05, ликвидировали — в 11:19. В тушении участвовали семь человек и две единицы техники.

В результате происшествия ожоги получила женщина. От госпитализации она отказалась.

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