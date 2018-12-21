В Краснодаре на маршрут вышел обновленный троллейбус с символикой ФК «Кубань»

Троллейбус с бортовым номером 139 является одним из символов фанатского движения «Трибуна Юг», объединяющего «желто-зеленых».

В ноябре-декабре троллейбус прошел текущий ремонт. Его фирменную окраску за свой счет обновили представители объединенного клуба футбольных болельщиков «Кубань», сообщает пресс-служба КТТУ.

Первый раз машину окрасили в желто-зеленые цвета летом 2013 года, второй раз — весной 2016 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 17 декабря Арбитражный суд Краснодарского края признал НАО «Футбольный клуб «Кубань»» банкротом.

Преемник ФК «Кубань» получил название «Урожай». Команда выступает в ПФЛ.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник