Они начали курсировать в конце декабря.

На маршрут № 77 Юбилейный микрорайон — ТРЦ OZ Mall с 26 декабря вышли пять новых низкопольных автобусов марки ПАЗ вместимостью 53 человека. Автобусы оснащены оборудованием для перевозки пассажиров, передвигающихся на колясках. Всего на маршруте № 77 работают 17 автобусов марки ПАЗ, шесть из них — низкопольные.

На маршрут № 141А Краснодарская ТЭЦ — станица Старокорсунская вышли два низкопольных автобуса марки КАВЗ с площадкой для пассажиров и откидной аппарелью для заезда колясок, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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