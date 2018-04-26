В Краснодаре на месте первой городской больницы создадут зону отдыха

Планируется, что концепт зоны отдыха будет прорабатываться с участниками городского архитектурного совета и жителями Краснодара.

Глава города Евгений Первышов 24 апреля сообщил о создании медкластера в районе поселка Новознаменского. Туда планируют перенести станцию скорой помощи, онкологический диспансер и другие медучреждения города.

«Под этот проект уже зарезервированы 50 га. Плюс ко всему будут построена транспортная инфраструктура, чтобы всем жителям было максимально удобно. Вопрос, что делать с огромной территорией в центре города? Самый очевидный вариант развития — новый жилой комплекс, в крайнем случае, офисное здание. Желательно этажей в 30 или 35, минимум парковочных мест и вертолетной площадкой на крыше. Но у главы города другие планы», — написал на своей странице в Facebook помощник мэра Владимир Вербицкий.

Евгений Первышов поддерживает идею создать здесь зону отдыха, ее концепт будет прорабатываться с участниками городского архитектурного совета и жителями Краснодара:

«Первая городская больница — часть истории города, она строилась на пожертвования меценатов и жителей Екатеринодара. Сейчас это не только здания, но и большая территория, целый квартал и в нем больнице уже очень тесно. Ее корпуса — исторические здания, некоторые в будущем можно использовать как городской музей, а вспомогательные, которые не несут никакой архитектурной и исторической ценности, убрать, чтобы не мешали. И никаких заборов. Наша цель — сделать здесь комфортную зону отдыха, которая будет отлично сочетаться в комплексе с Театральной площадью», — сказал глава города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из центра Краснодара планируют вынести первую городскую больницу.

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