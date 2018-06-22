В Краснодаре на один вечер изменят движение двух троллейбусных маршрутов

Изменения коснутся троллейбусов № 21 и № 31.

Из-за ремонта путепровода на улице Офицерской 22 июня с 21:30 троллейбусы будут ходить от улицы Круговой и вокзала Краснодар-1 до кинотеатра «Аврора».

По обычному пути следования последние троллейбусы 21-го маршрута отъедут от улицы Круговой — в 20:24, от улицы Российской — в 21:00. Что касается 31-го номера, по маршруту последние троллейбусы тронутся от вокзала Краснодар-1 — в 20:21, от улицы Российской — в 21:10, сообщает пресс-служба КТТУ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 23 июня начнут ремонтировать внешние полосы путепровода на Офицерской.

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