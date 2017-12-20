В Краснодаре на одну ночь изменят схему движения пяти трамвайных маршрутов

Трамваи маршрутов № 5, 8, 15, 21, 22 будут ходить по другому пути с 21 по 22 декабря.

Изменения связаны с ремонтом полотна на улице Московской. В городском департаменте транспорта и организации дорожного движения пояснили, что на замену участка пути потребуется семь часов. Специалисты ведут работы только ночью, чтобы минимизировать неудобства.

Трамваи маршрута № 5 с 21:00 будут следовать от конечной остановки на улице Бершанской по обычному маршруту до Островского. Затем вагоны пойдут по маршруту № 2 до конечной остановки на улице Декабристов. Обратно они проследуют по своему маршруту или в Восточное депо.

На маршруте № 8 с 20:50 трамваи будут ходить от конечной остановки «Хладокомбинат» по обычной трассе до улицы Островского. Далее они продолжат движение до конечной остановки на улице Декабристов. Обратно — до остановки «Хладокомбинат» или в Восточное депо.

С 21:40 трамваи маршрута № 15 будут следовать от ж/д вокзала «Краснодар-1» до улицы Островского. Затем, минуя улицу Московскую, составы пойдут до конечной остановки на Декабристов. Обратно они пойдут по улице Садовой в Западное депо.

Трамваи маршрута № 21 с 21:00 будут курсировать от Юбилейного микрорайона до остановки «КубГТУ». Далее — до конечной остановки на Декабристов и обратно по своему маршруту или в Западное депо.

На маршруте № 22 с 21:20 трамваи будут ходить от конечной остановки на улице Димитрова до остановки «КубГТУ». После этого они проследуют до конечной остановки на улице Декабристов и обратно по своему маршруту, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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