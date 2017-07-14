В Краснодаре на одну ночь изменят схему движения пяти трамвайных маршрутов

Изменения начнут действовать с 22:10 17 июля до 5:00 18 июля для трамвайных маршрутов № 2, 3, 20, 21 и 22.

Такие меры приняли в связи с ремонтом трамвайного полотна на улице Садовой.

Трамваи маршрута № 2 после 22:00 проследуют от конечной остановки «Индустриальная» до разворотного кольца на улице 40-летия Победы по Колхозной, обратно — по Коммунаров до ж/д вокзала Краснодар-1. От вокзала вагоны направятся в Западное депо.

На маршруте № 3 трамваи после 21:00 от Западного депо будут курсировать до пересечения улиц Горького и Коммунаров, затем по Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской дамбе, Горького и далее по маршруту до Западного депо. Последний рейс трамвая № 3 от улицы Декабристов запланирован в 21:45.

После 22:00 трамваи на маршруте № 20 от конечной «улица Декабристов» направятся по Клинической, Колхозной, Офицерской, Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной и далее по маршруту до Хладокомбината или в Восточное депо.

Трамваи маршрута № 21 после 21:30 из Юбилейного микрорайона проследуют обычным маршрутом до пересечения Горького и Коммунаров. После они будут поворачивать на Коммунаров, а затем ехать по Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской дамбе, Горького и далее по своему маршруту в ЮМР или Западное депо. Последний рейс этого маршрута от улицы Солнечной будет в 21:42. Трамвай проследует по маршруту № 15 до ж/д вокзала Краснодар-1. От вокзала вагон поедет в Западное депо.

На маршруте № 22 трамваи после 22:00 будут следовать от улицы Димитрова до Солнечной и в обратном направлении по Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Офицерской, Колхозной, Клинической и Островского, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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