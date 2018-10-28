В Краснодаре на парковке ТРЦ «Сити Центр» сгорел автобус из Астрахани

28 октября в 09:06

Это произошло утром 27 октября.

Видеозапись с места ЧП в соцсети выложили очевидцы.

Сообщение о возгорании автобуса на улице Захарова, 5 поступило в МЧС в 6:56. В 7:00 на место прибыли пожарные расчеты. Пожар локализовали в 7:06, полностью потушили — в 7:08. Его площадь составила 8 кв. м. В тушении было задействовано восемь человек и две единицы техники, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет.

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