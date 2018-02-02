В Краснодаре на парковке возле многоэтажки сгорели четыре иномарки

Это произошло 2 февраля в 3:30 на Рождественской набережной около дома № 9.

«В полицию поступило сообщение о возгорании нескольких автомобилей возле жилых домов. Правоохранители прибыли на место пожара и установили, что возгорание произошло под капотом Volkswagen Touareg, после чего огонь перекинулся на припаркованные рядом Toyota, Renault Logan и Volkswagen Polo», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Место происшествия осмотрели следственно-оперативная группа и пожарные. Признаков поджога не выявили. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки. По факту произошедшего проводится проверка, назначена экспертиза.

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