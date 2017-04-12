В Краснодаре на Пасху пройдут кинопоказы, выставки и мастер-классы

В Краснодаре в канун Пасхи в парках и домах культуры организуют кинопоказы, выставки и мастер-классы.

Выставки детских рисунков и поделок к Пасхе открылись в Центре культуры «Прикубанский», в сельском Доме культуры хутора Копанского, в школе № 68 в поселке Колосистом, в городском Доме культуры Западного округа.

В сельском Доме культуры и спорта станицы Елизаветинской 13 апреля в 14:00 состоится показ фильма «Страсти Христовы» с последующим обсуждением в православном клубе «Благость».

На центральной аллее парка 30-летия Победы 15 апреля в 16:00 начнется мастер-класс по росписи пасхальных сувениров.

Во всех парках города 16 апреля пройдут праздничные гуляния и концертные программы. Так, в Городском саду в числе выступающих будут вокальные коллективы «Вишенье» и «Домисолька». В парке «Солнечный остров» дадут представление участники фольклорного ансамбля «Кубанские рассветы», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

С полной программой пасхальных мероприятий можно ознакомиться здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на Пушкинской площади 16 апреля пройдут мероприятия, посвященные празднику Светлой Пасхи.

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