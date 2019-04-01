В Краснодаре на переходах возле школ нанесут предупреждающие надписи

Участники социального проекта «Стоп! Пешеход!» нанесут порядка 600 надписей в рамках профилактических работ по безопасности детей.

О безопасности детей на дорогах, в походах и в парках отдыха говорили общественники и сотрудники профильных ведомств края на круглом столе в Краснодаре. В преддверии летнего сезона в регионе уже запланированы встречи спасателей с детьми, родителями и педагогами. Им напомнят о правилах поведения в экстренных ситуациях.

«В школах реализуется программа: «Безопасная дорога Кубани». Также мы готовы работать с общественностью и рассмотреть новые механизмы профилактических мер. Сейчас у детей весенние каникулы, это тоже особая зона тревоги, когда они находятся в большей части дома», — сказала начальник отдела министерства образования Краснодарского края Елена Аршинник.

С начала года зафиксировано 34 ДТП с участием детей. В ГИБДД говорят, что статистика была бы меньше, если бы взрослые соблюдали правила перевозки детей и разговаривали с детьми о безопасном поведении на дороге.

«Наш благотворительный фонд реализует социальный проект в Краснодаре под названием «Стоп! Пешеход!». Мы наносим предупреждающие надписи перед нерегулируемыми пешеходными переходами. Например, надпись: «Убедись, что тебя пропускает водитель» или «Подними руку, переходи безопасно»», — рассказал руководитель социального проекта «Стоп! Пешеход!»» Дмитрий Кривошеев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале запустили социальный проект «Стоп! Пешеход!».