В Краснодаре на перекрестке Селезнева и Новороссийской изменят схему движения

Для снижения аварийности на участке нанесут дополнительные линии дорожной разметки и установят дорожные знаки.

Как отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Владимир Архипов, перекресток улиц Новороссийской и Селезнева в Краснодаре оживленный, здесь напряженная дорожная ситуация. Было принято решение установить дополнительные дорожные знаки и ограничить разрешенную скорость.

Архипов также добавил, что основная причина аварийности на этом участке — несоблюдение водителями правил дорожного движения. Он обратился к автомобилистам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пересечения перекрестков, требований знаков, проявлять внимательность и осторожность.

На участке появятся дорожные знаки 2.5 «Движение без остановки запрещено» и дополнительные — 2.4 «Уступи дорогу». Ограничение скоростного режима будет до 40 км/ч.

Изменения в организации дорожного движения реализуют в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в ДТП пострадали пять человек. Авария произошла 20 мая около 16:20 на улице Новороссийской.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник