В Краснодаре на перекрестке улиц Атарбекова и Ковалева установили светофор

Сейчас он работает в тестовом режиме.

После 20 октября светофор переведут в круглосуточный рабочий режим, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«Новый светофор установили на оживленном перекрестке по многочисленным просьбам граждан для обеспечения безопасности дорожного движения. На этом участке довольно интенсивный транспортный поток, неподалеку расположена школа», — сказал заместитель директора департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов.

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