В Краснодаре на перекрестке улиц Ленина и Суворова ограничат движение

Временные изменения будут действовать с 18 по 31 мая.

На перекрестке проведут ремонт инженерных сетей. В связи с этим ограничат движение транспорта поочередно по одной из полос в обоих направлениях на улицам Суворова и Ленина (перед пересечением с Суворова). Это коснется водителей при движении от вокзала Краснодар-1.

Работы будут проводиться в ночное время, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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Ремонт дорог в Краснодаре

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