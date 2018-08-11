В Краснодаре на перекрестке улиц Северной и Тургенева перевернулся автомобиль

Авария произошла 11 августа около 3:00.
Фотографии и видеозаписи с места аварии опубликовали в социальных сетях очевидцы.
По их данным, водитель отечественной легковушки не справился с управлением, вылетел с проезжей части на тротуар и перевернулся на крышу.
Жертв нет, водитель и пассажиры находились в состоянии опьянения. Автомобиль получил серьезные механические повреждения, сообщает «За рулем Кубань».
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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