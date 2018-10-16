В Краснодаре на перекрестке улиц Тургенева и Калинина временно отключили светофор

Это связано с проведением на участке ремонтных и пуско-наладочных работ.
«Светофор будет отключен на пять дней. За этот период на объекте выполнят капитальный ремонт, затем работы по пуско-наладке», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Архипов призвал автлюбителей быть внимательными на этом перекрестке и заранее выбирать удобные для движения маршруты.
Светофор отключили 16 октября. Планируется, что он заработает 20 октября в 17:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Все новости по теме:
Ремонт дорог в Краснодаре
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту