В Краснодаре на перекрестке улиц Тургенева и Калинина временно отключили светофор

Это связано с проведением на участке ремонтных и пуско-наладочных работ.

«Светофор будет отключен на пять дней. За этот период на объекте выполнят капитальный ремонт, затем работы по пуско-наладке», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Архипов призвал автлюбителей быть внимательными на этом перекрестке и заранее выбирать удобные для движения маршруты.

Светофор отключили 16 октября. Планируется, что он заработает 20 октября в 17:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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