В Краснодаре на пересечении улиц Новороссийской и Селезнева установили светофор

Специалисты завершили установку светофора на одном из аварийных перекрестков города.

Светофор уже подключили, он работает в штатном режиме.

По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, теперь на па пересечении Новороссийской и Селезнева повысится безопасность дорожного движения и улучшится дорожная ситуация, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в декабре планируется установка шести светофорных объектов.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник