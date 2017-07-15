В Краснодаре на пешеходном переходе иномарка насмерть сбила девятилетнюю девочку

Авария произошла 15 июля около 8:00 на перекрестке улиц Суворова и Мира.

По предварительным данным, 27-летний водитель Opel сбил на пешеходном переходе девятилетнюю девочку. Ребенок был с мамой. По словам очевидцев, девочка вышла на дорогу раньше матери на мигающий зеленый свет.

«Пострадавшую девочку госпитализировали, позже она скончалась в больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя. Обстоятельства аварии еще выясняются», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по краю Ирина Заватская.

В ГАИ просят родителей напомнить детям о правилах поведения на пешеходных переходах, а водителей — быть бдительными на дорогах.

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