В Краснодаре на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку

Авария произошла 9 октября на улице Крупской.
«Около 13:30 женщина за рулем Toyota двигалась по улице Крупской. На пересечении с улицей Космонавтов водитель наехала на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.
В результате ДТП девочка получила ушиб ноги, ей назначили амбулаторное лечение.
Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту