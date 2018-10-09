В Краснодаре на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку

Авария произошла 9 октября на улице Крупской.

«Около 13:30 женщина за рулем Toyota двигалась по улице Крупской. На пересечении с улицей Космонавтов водитель наехала на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

В результате ДТП девочка получила ушиб ноги, ей назначили амбулаторное лечение.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник