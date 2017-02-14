В Краснодаре на площади перед «Авророй» отпразднуют Масленицу

В Краснодаре на бульваре перед монументом «Аврора» 25 и 26 февраля пройдут праздничные гулянья на Масленицу.

Запланированы театрализованные представления для детей и взрослых с участием семи городских студий, концерт десяти музыкальных коллективов и вокалистов, благотворительная акция «Блинчики желаний», зона «Краснодог», праздничная экспозиция, кухня от 17 ресторанов города, 13-й фестиваль компании AStipidi.

За две недели до праздника будет организован «Масленичный патруль».

Гулянья будут проходить с 12:00 до 20:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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