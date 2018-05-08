В Краснодаре на подстанции произошло короткое замыкание

Это произошло на улице Лукьяненко вечером 8 мая.

«На место направили одну пожарную машину и четырех сотрудников МЧС. Установлено, что на подстанции произошло короткое замыкание без последующего горения. На месте работают энергетики», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ПАО «Кубаньэнерго» сообщили, что все оборудование на подстанции работает в штатном режиме.

«На подстанции произошло автоматическое отключение вспомогательного оборудования. Обесточенных потребителей нет. Энергоснабжение осуществляется по нормальной схеме. Возгораний на энергообъекте нет», — говорится в сообщении «Кубаньэнерго».

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