В Краснодаре на Покровской выставке представят редкие именные иконы

Ярмарка будет проходить с 10 по 15 октября в краевом выставочном зале изобразительных искусств.

На Покровскую православную выставку приедут представители храмов, монастырей, мастерских, издательств из России, Греции, Беларуси, Украины, Молдовы.

Гости смогут приобрести книги, редкие именные иконы, ювелирные изделия, сувениры, деревянные игрушки, одежду из натуральных материалов в русском стиле, монастырскую косметику, освященный мед, пряники.

В программе — концерты-беседы, лекции, показы фильмов, мастер-классы, сообщает пресс-служба выставочного зала.

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