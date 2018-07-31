В Краснодаре на профилактику закрыли городские фонтаны

Проверка водного оборудования продлится до 3 августа.

Это связано с ежегодной профилактикой, которую проводят в начале августа. Инженеры проверят и прочистят водное оборудование, чтобы до конца сезона оно работало без сбоев. Проверку планируют провести максимально быстро.

В Краснодаре действуют 11 городских фонтанов и комплексов. Крупные расположены на Театральной площади, перед зданием Законодательного собрания края и у кинотеатра «Аврора». На зиму фонтаны обычно закрывают в ноябре после Дня народного единства.

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