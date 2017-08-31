В Краснодаре на Пушкинской площади летчики примут военную присягу

Торжественная церемония пройдет 2 сентября в 10:00.

В этом году ряды Вооруженных сил Российской Федерации пополнили 509 курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова.

Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие сотни горожан. Почетными гостями на мероприятии станут ветераны Военно-воздушных сил и училища, представители Русской православной церкви, общественности, депутаты ЗСК, городской думы Краснодара, родные и близкие первокурсников.

В течение месяца до присяги курсанты проходили курс общевойсковой подготовки, который завершился полевыми сборами. Во время курса молодого бойца они занимались строевой, огневой и тренажерной подготовкой, изучали общевоинские уставы.

После завершения официальной части мероприятия в концертном зале Кубанского казачьего хора пройдет встреча руководящего состава училища с родителями курсантов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году Краснодарское авиационное училище впервые в новейшей российской истории начнет готовить военных летчиц.

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