В Краснодаре на Пушкинской площади откроют рождественскую ярмарку

Она начнет работать 23 декабря в 14:00.

На ярмарке будут продавать сувениры, елочные украшения, подарки, сладости и деликатесы к новогоднему столу. Рядом откроют парк развлечений и «Почту Деда Мороза». Дети смогут написать волшебнику письмо и получить в подарок сладкие угощения.

Вечером на Пушкинской площади выступят кавер-группы. Работа ярмарки продлится до 7 января, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 23 декабря состоится парад Дедов Морозов. Участниками новогоднего шествия станут 300 человек.

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