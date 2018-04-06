В Краснодаре на Радоницу будет работать дополнительный общественный транспорт

С 14 по 17 апреля с 9:00 до 17:00 для удобства горожан будут работать пять специальных временных маршрутов, которые свяжут Славянское кладбище со всеми внутригородскими округами.

На всех регулярных муниципальных маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев, по которым ведется подвоз пассажиров в район кладбищ, работа общественного транспорта будет организована по расписанию рабочего дня.

По территории Славянского кладбища будет организовано движение муниципального маршрута № 6 «Центральная аллея городского кладбища — улица Круговая».

«Также из выпущенных на линию трамваев будет организован и направлен дополнительный подвижный состав в район Славянского кладбища. На трамваях расположат соответствующие трафареты», — рассказал заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Как сообщили в департаменте транспорта, для удобства горожан будет организована работа специальных временных автобусов по пяти маршрутам: улица имени Калинина — Славянское кладбище, улица 3-я Целиноградская — Славянское кладбище, Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище, улица имени Валерия Гассия — Славянское кладбище, Стадион «Кубань» — улица Круговая.

Разработана схема движения личного автотранспорта по территории Славянского кладбища в период проведения поминальных мероприятий, в соответствии с которой будут установлены временные дорожные знаки. Заехать на кладбище можно будет со стороны улицы 2-я Линия, а выехать — в сторону Красных Партизан. При этом по центральной дороге кладбища будет установлено одностороннее движение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 17 апреля объявили нерабочим днем. В этот день православные христиане отметят Радоницу — день всеобщего поминовения усопших.

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