В Краснодаре на Радоницу пустят дополнительный общественный транспорт

В Краснодаре в апреле на Радоницу усилят работу общественного транспорта.

С 10 апреля начнет курсировать специальный временный автобусный маршрут Центральная аллея Славянского кладбища — улица Круговая. Автобус малой вместимости будет отправляться от остановки, расположенной напротив храма Преподобного Илии Муромского. Он будет курсировать каждый день с 09:00 до 17:00. Интервал движения составит 1 час с перерывом между 11:00 и 12:00. Стоимость проезда — 23 рубля.

С 19 по 25 апреля с 9:00 до 17:00 будут работать пять специальных временных маршрутов общественного транспорта. Дополнительные троллейбусы будут курсировать от стадиона «Кубань» до улицы Круговой. Автобусы пустят до Славянского кладбища от улиц Калинина, 3-й Целиноградской, Гидростроителей, а также из Комсомольского микрорайона.

Увеличат и число трамвайных вагонов на маршрутах, следующих в Славянский микрорайон. На них разместят соответствующие трафареты. Планируется, что количество машин на всех регулярных муниципальных маршрутах, которые едут до городских кладбищ, тоже возрастет, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Источник