В Краснодаре на реке Кубань сняли с мели пассажирский паром

Судно следовало из адыгейского поселка Новый, но до берега краевой столицы не добралось.

Видимость была практически нулевой. Опираясь на опыт, капитан парома принял единственно верное для таких погодных условий решение.

«Из-за того, что не было видно, куда ехать, просто встали на якорь. На борту было 28 человек. Полтора часа ждали, как только берега увидели, сразу поехали», — сказал капитан парома Анатолий Петров.

Спасатели, которые спешили на помощь судну, сопроводили паром к берегу.

«На место была отправлена оперативная группа Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона, а также специалисты государственной инспекции по маломерным судам МЧС России в составе одного плавсредства и двух человек личного состава. По прибытию на место было установлено, что на судне находятся люди. По состоянию на 10:00 судно продолжило свое движение», — сообщил начальник пресс-службы МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Сильный туман в столице Кубани внес свои коррективы и в воздушное сообщение. В Пашковском аэропорту из-за плохой видимости задержаны шесть самолетов. Борты не получили разрешения на вылет, они ждут, когда погода позволит подняться в небо.

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