В Краснодаре на ремонт дорог направят 2 млрд рублей

На ремонт дорог Краснодара в этом году планируют направить 2 млрд рублей.

Об этом 9 февраля заявил вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко. По его словам, из этой суммы 1 млрд рублей выделят из федерального бюджета, 900 млн рублей — из краевой казны, еще 100 млн рублей — из городского бюджета.

Средства пойдут на ремонт не менее 70 км дорог. В частности, предполагается отремонтировать улицу Новороссийскую от Северной до Шевченко, подъезд к поселку Индустриальному, начать капитальный ремонт улицы Тургенева на участке от Северной до Монтажников, начать реконструкцию улицы Восточно-Куликовской. Стоимость работ по этим объектам оценивается в 1,3 млрд рублей, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Краснодара Евгений Первышов 26 января на заседании городской думы сообщил, что по краевой программе на реконструкцию и ремонт дорог город в этом году рассчитывает получить примерно 3,3 млрд рублей.

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