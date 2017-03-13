В Краснодаре на Ростовском шоссе взорвалась маршрутка

В Краснодаре 12 марта на Ростовском шоссе загорелось и взорвалось маршрутное такси.

Автобус ПАЗ двигался по Ростовскому шоссе. По предварительным данным, около 19:15 в нем произошло возгорание в салоне. Водитель остановил машину, пассажиры эвакуировались. Через некоторое время произошел взрыв газового баллона.

Предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. По факту проводится проверка, сообщает «Интерфакс».

В пригороде Краснодара сгорело маршрутное такси 12 марта в пригороде Краснодара загорелось маршрутное такси. ЧП произошло на Ейском шоссе недалеко от ЖК «Прогресс». Как сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, предварительно, к ЧП привели неполадки в электропроводке. Водитель остановил авто и эвакуировал пассажиров. После этого в маршрутке произошел хлопок — вспыхнул газовый баллон, автобус загорелся. Пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Источник kubantv.ru

Публикация от +18 ДТП В КРАСНОДАРЕ И КРАЕ (@dtpkrd) Мар 12 2017 в 11:43 PDT

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