В Краснодаре на рождественской ярмарке проходят мастер-классы для детей

Пушкинскую площадь в Краснодаре окутала атмосфера праздника. Там уже готова угодить любому гостю рождественская ярмарка.

Глаза у посетителей разбегаются — столько сувениров привезли в краевую столицу кубанские мастера. Голодным с ярмарки точно не уйти. Повара предлагают отведать блюда различных кухонь мира. И приобрести что-нибудь к праздничному столу. Мед, орехи, колбасы, сыры, ягоды, соленья. На ярмарке есть угощения на любой вкус.

«Первый день пришли посмотреть, потом уже будем определяться, что заинтересует. Мед очень вкусный и натуральные ягоды. Я без сахара все ем. Стараюсь все натуральное», — сказала гостья рождественской ярмарки Наталья Берсан.

«Еду в гости к друзьям, хотела привезти подарки из России. Заметила, что самый типичный подарок — платок. Поэтому у меня тут глаза разбегаются. Хочется несколько. Все хочется. Всем девчонкам привезу. И русские, и американки оценят», — рассказала гостья рождественской ярмарки Мария Кривова.

Не забыли организаторы и про маленьких посетителей ярмарки. Для детей подготовили интерактивный новогодний спектакль. Сказочные персонажи проводят мастер-классы. Показывают, как делать новогодние игрушки и украшения. А еще помогают написать письмо Деду Морозу. На Пушкинской площади работает резиденция волшебника. Ярмарка будет принимать гостей до конца каникул, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник