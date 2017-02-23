В Краснодаре на шесть лет осудили участника финансовой пирамиды

В Краснодаре 22 февраля Октябрьский районный суд вынес приговор 27-летнему местному жителю за участие в финансовой пирамиде.

Суд установил, что мужчина являлся одним из участников финансовой пирамиды «Альмида». Злоумышленники привлекали деньги граждан якобы для инвестирования в ценные бумаги иностранных компаний. На самом деле они производили выплаты за счет вновь привлекаемых денег, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Вместе с другими членами организации краснодарец с начала 2013 по сентябрь 2014 года путем обмана похитил деньги 533 вкладчиков. Общая сумма ущерба составила более 135 млн рублей.

Уголовное дело суд рассмотрел в особом порядке. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Сейчас в отношении остальных участников преступной группы проводится предварительное расследование.

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