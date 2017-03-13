В Краснодаре на соревнованиях рыболовов-любителей поймали всего две рыбы

Соревнования по ловле спиннингом для любителей впервые прошли в Краснодаре в марте. На берегу Кубани в микрорайоне Гидростроителей собрались 60 участников со всего края, из соседних регионов и республики Адыгея.

За день соревнований поймали всего две рыбы. Их измерили и тут же отпустили.

«Есть такое понятие, как рыбацкая удача, и умение, и водоем. Вот три составляющих. Если в водоеме хоть какая-то рыба есть, он уже готов для спорта и тут только умение может дать человеку стать первым и поймать рыбу», — президент Федерации рыболовного спорта Краснодарского края Юрий Букреев.

Победители получили в подарок новые спиннинги, снасти, кубки и почетные грамоты. Были и утешительные призы для девушек и самых юных участников, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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