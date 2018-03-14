В Краснодаре на Совете атаманов обсудили обеспечение порядка на выборах

По всему региону охранять общественный порядок на выборных пунктах будут 7,5 тыс. казаков.

О том, как совместно с полицией обеспечить безопасность избирателей в Краснодарском крае и Адыгее, говорили 14 марта на малом Совете атаманов.

Казаки уже распределены по участкам, они прошли инструктажи и готовы заступить на дежурства 18 марта.

Также на совете обсудили развитие Союза казачьей молодежи. Планируется, что до конца года в нем будут состоять около 100 тыс. человек. В этом году войсковой атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда намерен посетить все профессиональные училища края. А в Ленинградском районе он встретится с будущими педагогами казачьих классов. Всего к Союзу в 2018 году присоединятся 24 школы и десять училищ.

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