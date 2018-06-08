В Краснодаре на стадионе «Кубань» отметят День России

Краевой физкультурно-спортивный фестиваль «Играй за нас! За всех! За каждого!» пройдет 12 июня.

Торжественное открытие праздника состоится в 16:00, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства физкультуры и спорта.

С 10:00 до 20:00 на запасном поле стадиона пройдут товарищеские матчи между командами воспитанников спортивных школ региона. Там же будет работать интерактивная площадка, на которой каждый желающий сможет поучаствовать в соревнованиях по настольному футболу и хоккею, поиграть в компьютерную игру «FIFA-18».

В рамках фестиваля также пройдет мастер-класс экс-игроков ФК «Кубань» Мурата Гомлешко и Андрея Коваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в День России также пройдет парад дружбы народов России.

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