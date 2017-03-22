В Краснодаре на стадионе «Кубань» временно закрыли восточную трибуну

В Краснодаре в марте в связи с реконструкцией стадиона «Кубань» временно закрыли восточную трибуну.

Такое решение приняла комиссия Российского футбольного союза по сертификации стадионов, чтобы обеспечить нормы безопасности. Предполагается, что трибуна будет закрыта до окончания работ по реконструкции.

«Закрытие восточной трибуны не должно стать причиной пропуска матчей команды болельщиками. Все приобретенные абонементы обменяют на места на западной трибуне. Для удобства владельцев абонементов этот процесс мы не ограничиваем временными рамками. С 23 марта и до окончания сезона это можно будет сделать в кассах стадиона», — сказал гендиректор ФК «Кубань» Геннадий Крапивка.

Владельцы абонементов восточной трибуны смогут бесплатно обменять билет на любое свободное место на западной трибуне, кроме vip-сектора, в кассах стадиона «Кубань». При себе необходимо иметь абонемент на восточную трибуну на сезон-2016/17.

В день матча ФК «Кубань» — «Нефтехимик», который пройдет 26 марта, обмен будут производить с 10:00 до 14:00. Если болельщики не успели обменять абонементы в это время, то в магазине атрибутики «12 игрок» любой владелец абонемента на восточную трибуну при его предъявлении сможет получить бесплатный пригласительный билет на матч.

Затем обмен абонементов на оставшиеся матчи продлится до конца сезона, сообщает пресс-служба ФК «Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарский стадион «Кубань» обновят и будут использовать как тренировочную площадку чемпионата мира по футболу 2018 года. Реконструкция стадиона «Кубань» должна завершиться к концу 2017 года. Планировалось, что она пройдет в два этапа: первый — до чемпионата мира по футболу 2018 года, второй — после.

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Иван Перонко заявлял, что «желто-зеленым» не придется играть на арене «Краснодара» во время ремонта стадиона. Однако позже вице-губернатор Николай Долуда отмечал, что во время укладки нового газона домашние матчи «Кубани» по договоренности с Сергеем Галицким будут проходить на стадионе «быков».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Пробные игры на стадионе «Фишт» пройдут в марте и мае 2017 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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