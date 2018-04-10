В Краснодаре на станции юннатов выпустят летучих мышей

Мероприятие пройдет 14 апреля в эколого-биологическом центре Краснодарского края в Чистяковкой роще.

Всего планируют выпустить около 40 животных. По словам организаторов акции, это те особи, которых нашли зимой и выходили в центре.

«С 19:00 рассказываю детям и взрослым о том, кто же такие летучие мыши, что делать, когда их нашли и что такое кольцевание. Далее — самое интересное — выпускаем наших крылатиков. Это очень волнительно и красиво», — сообщают организаторы мероприятия на своей странице в социальных сетях.

Начало мероприятия в 18:30. Организаторы уточняют, что тем, кто хочет взять в руки летучую мышь, следует принести с собой хозяйственные перчатки.

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