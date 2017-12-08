В Краснодаре на стройплощадках школ и детских садов установят камеры видеонаблюдения

Об этом 8 декабря на пресс-конференции рассказал глава города Евгений Первышов.

Глава города отметил, что в Краснодаре, да и во всем Краснодарском крае, не строили такого количества социальных объектов, как в 2017 году.

«Да, сегодня у нас школы и детсады переполнены. Проблема острейшая. Очереди. У нас есть задача, поставленная президентом о переходе школ на обучение в одну смену. Я регулярно посещаю все строящиеся социальные объекты в Краснодаре. Сейчас дополнительно настраиваем постоянное видеонаблюдение со всех строительных площадок. Буду также получать картинку с камер, которые установлены на всех этих строительных объектах, чтобы в любой момент можно было увидеть, что происходит на объектах, контролировать ход работ», — сказал Евгения Первышов.

Он отметил, что уже подтверждено финансирование из Минстроя РФ.

«Краснодар получит порядка 1 млрд рублей федеральных средств на продолжение строительства начатых в этом году школ и детских садов», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

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