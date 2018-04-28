В Краснодаре на Театральной площади пройдет выставка пожарной техники

Мероприятия ко Дню пожарной охраны состоятся 30 апреля.

В 13:00 в парке имени 30-летия Победы пройдет торжественная церемония открытия памятника «Пожарный автомобиль» в честь огнеборцев Кубани.

В 15:00 на Театральной площади состоится праздничное семейное мероприятие. Для гостей подготовили конкурсы, организовали фотозоны.

«Это соревнования на скоростных беговелах, конкурс на самого меткого пожарного — стрельба водой по мишеням из настоящего пожарного ствола, пожарный кроссфит с участием пожарный и детская полоса препятствий», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пройдет выставка пожарно-спасательной техники и вооружения. Для детей проведут квесты, их покатают на пожарных автомобилях, можно будет примерить одежду пожарного. Состоятся показы обучающих фильмов. На сцене выступят творческие коллективы.

«Завершится мероприятие настоящей борьбой с огнем, которую продемонстрируют сотрудники МЧС в ходе показных пожарно-тактических учений», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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