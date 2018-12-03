В Краснодаре на Театральной площади установили 28 вазонов с магнолиями

Вазоны с саженцами высотой 2,5 м появились на площади 3 декабря.

«Магнолии станут дополнительным украшением и озеленением Театральной площади. В новые вазоны решили высадить именно магнолии — как декоративное и необычное для нашего города растение, которое красиво цветет. Уже есть опыт высаживания магнолии в Краснодаре, и она хорошо растет в нашем климате. Клены также останутся — там, где они установлены сейчас», — рассказал вице-мэр Евгений Зименко.

На период проведения праздничных новогодних и рождественских мероприятий вазоны с магнолиями временно разместят вдоль улицы Красной между Пашковской и Длинной. После праздников их вернут на Театральную площадь.

Для магнолий изготовили вазоны из стеклокомпозитных материалов, они прочные и долговечные, обладают влаго- и морозостойкостью.

Сорт Magnolia Heaven Scent вырастает до 4–5 м. У него крупные цветы различных оттенков розового цвета. Магнолии цветут ранней весной, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара

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