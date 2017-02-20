В Краснодаре на территории горевшей многоэтажки установили видеокамеры

В Краснодаре в феврале на территории многоэтажного дома на улице Прокофьева, 3, в котором произошел пожар, установили три камеры видеонаблюдения.

Их установили по поручению главы города Евгения Первышова. Видео с камер выводится в режиме онлайн в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) в мэрии Краснодара.

«Сейчас нам важно понимать положение дел на объекте, а также отслеживать, как проводятся ремонтно-восстановительные работы, наведение порядка на придомовой территории. Видеонаблюдение позволит быть в курсе всего происходящего на улице Прокофьева, 3 и постоянно держать ситуацию под контролем», — сказал мэр.

Вместе с заместителем мэра Владиславом Ставицким он проверил, как организована передача видеосигнала и идет трансляция в центре ЕДДС всего происходящего в многоквартирном доме.

Ставицкий уточнил, что видеокамеры работают круглосуточно. Это поможет оценить ситуацию на объекте в любое время. Камеры установлены таким образом, что позволяют видеть многоквартирный дом как целиком, с разных сторон, так и его отдельные фрагменты.

Специалисты отмечают, что организация видеонаблюдения повысит уровень безопасности в горевшем доме и на прилегающей территории, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 17 февраля поручил проверить все районы Краснодара на пожароопасность. Мэр Краснодара Евгений Первышов 18 февраля посетил гостиницы, в которых временно размещены жильцы дома на Прокофьева, 3. Он сообщил, что до момента, когда пострадавший от пожара дом на Прокофьева, 3 будет полностью восстановлен, для всех жильцов подберут временное съемное жилье, которое будет им оплачено. После пожара в гостиничном фонде города был размещен 191 человек. В том числе 69 в гостинице «Кавказ», 40 — в гостинице «Валенсия», 46 — в гостинице «Уют» и 36 — в Гранд Отеле «Уют».

В краевой столице 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС. В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Подробный материал о пожаре в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне читайте здесь.

Фоторепортаж о ликвидации последствий пожара в доме на улице Прокофьеа, 3 смотрите здесь.

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