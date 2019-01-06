Пожар произошел днем 6 января на многоэтажной парковке по улице Новороссийской.

По предварительным данным, прибывшие по вызову спасатели обнаружили, что возгорание на площади 10 кв. м самостоятельно потушили сотрудники рынка.

Горело подсобное помещение с вещами. В 14:55 пожар ликвидировали.

В результате происшествия никто не пострадал. Эвакуация посетителей рынка не проводилась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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